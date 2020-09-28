İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İki önemli haber' mesajıyla duyurdu!

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
İki önemli haber...
1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...
Avuç açma Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun...
İki önemli haber...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) September 28, 2020
1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...
???? Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları
ruhunuz şad olsun... ????????