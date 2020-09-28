İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İki önemli haber' mesajıyla duyurdu!

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

İki önemli haber...

1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.

2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...

Avuç açma Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun...

İki önemli haber...



1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.



2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...



???? Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları

ruhunuz şad olsun... ????????