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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte yenilenen İstanbul seçimi için oyunu kullandı. Sandık başında önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "Tunceli'de bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri iletildi. İnşallah kazasız belasız operasyonlarını tamamlarlar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu, Gaziosmanpaşa'da bulunan Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu, "İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Bir seçim kampanyası oldu. Milletimiz güven içinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. İnşallah bugün İstanbullu hemşehrilerimiz sorunsuz şekilde oy kullanır. 51 bin 909 güvenlik personelimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah" dedi.

TUNCELİ'DE TERÖRİSTLER KISTIRILDI

Tunceli'de 2 teröristin kıstırıldığı haberini de veren Soylu, "Tunceli'de bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri iletildi. İnşallah kazasız belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı. (İHA)


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