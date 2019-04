İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya memleketi Trabzon’dan destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da geçtiğimiz hafta sonu şehit cenazesinde yapılan saldırı sonrası ihmali bulunduğu iddiasıyla istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya binlerce hemşehrisi destek çıktı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın açıklamasının ardından Atatürk Alanında toplanan Trabzonlular Bakan Soylu’ya destek verdi.

İlk olarak Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın açıklamasını Trabzon Sivil İnsiyatif gurubu adına Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Başkanı Ömer Topaloğlu okudu. Topaloğlu, “Bakanımız Süleyman Soylu aleyhine bir algı oluşturulması hem çirkin bir yakıştırma hem de anlamsız bir tutumdur. Sayın Süleyman Soylu’nun bu ülke için verdiği ölümcül mücadelenin bir aşamasında CHP mensupları için sarf ettiği sözlerinin, bugünkü saldırının dayanağı olarak gösterilmesi sayın bakanımızın istifasının istenilmesi kabul edilemez bir durumdur. Vatandaşın cenaze anındaki doğal tepkisini siyasal kazanıma dönüştürme gayretleri geçmişte olduğu gibi yine sonuçsuz kalacaktır. Bu anlamda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, Süleyman Soylu gibi bir bakanın istifasını istemek yanlışların en büyüğüdür. Trabzon’daki sivil toplum kuruluşları dernekleri olarak, Sayın Süleyman Soylu’nun her zamanki gibi daha fazla arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyor ve bunu tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz” dedi.

Daha sonra Trabzon Atatürk Alanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda katılım oldu.

“Haydi Trabzon” başlığı ile yapılan destek açıklamasına, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve diğer ilçe belediye başkanları katıldı. Trabzon’daki Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarının da katıldığı basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu okudu.

Dilekoğlu, “Kamuoyunun bildiği üzere geçtiğimiz hafta Hakkâri’de, sınırın sıfır noktasında devletin güvenliğini sağlarken Irak’ın Kuzey’inden yapılan terörist saldırı sonucu 4 Askerimizin şehit oldu. Askerlerimizin şehit olması Milletimizi yasa boğmuş ve misliyle şehidimizin aile ve yakınlarının yüreklerini yakmıştır. Bir insan annesini, babasını, kardeşini veya bir yakınını kaybettiğinde yüreği yanıyor büyük acılar hissediyor. Bu acının tarifi yoktur. Evet, Ankara’da şehit cenazesinde yaşanan hadisenin başkahramanı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit yakınları büyük tepki gösterdi. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki Sayın Kılıçdaroğlu’na yumruk atılmasını asla tasvip etmiyoruz. Lakin üstüne basarak da belirtmek isteriz ki verilen bu tepkinin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanı olduğu CHP’nin milletimizin gözüne soka soka, canını acıtırcasına terör Örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yaptığı iş birliğidir. Bizler, 25 yıldır belediye başkanı olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak bu millete hizmet eden, ümmetin umudu haline gelen Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmanın gururunu yaşarken sizler; Kandil’den talimat alanları, devletin kurumlarını zarara uğratanları kendinize yoldaş etmeye devam ediyorsunuz. CHP neden bu hale düştüğünü sorgulamak yerine terörü bertaraf eden, terör örgütlerinin korkulu rüyası İçişleri Bakanımız Şehrimizin evladı Süleyman Soylu’yu istifaya davet ediyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Hiç kusura bakmasınlar! Sanki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu istifaya davet etmek için özellikle bu olayı kurgulamışlar gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. CHP bu siyasi kurnazlıkla bir adım ileri gidemez. Zira milletimiz her şeyin farkında ve sağduyulu bir şekilde yaşananları izlemektedir. CHP Trabzon İl Örgütü de utanmadan sıkılmadan bir takım örgütsel artık ve ayakçıların desteği ile terör örgütleri ile kahramanca savaşan ve Trabzonluların gururu olan İçişleri Bakanımızı istifaya davet ediyorlar. Gerçekten çok yazık. Süleyman Soylu’ya karşı yapılan bu çirkin kampanyada asıl kasıt, Soylu bakanımız nezdinde hükümetimizedir, Bakanlar Kurulumuzadır, Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Trabzonluluğu ön plana çıkararak Trabzonlular’dan seçimde destek isteyenlerin Trabzon’un yiğit evladı Soylu’yu istifaya çağırmaları en basit tabiriyle aymazlıktır” diye konuştu.