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İçişleri Bakanı Yardımcısı'ndan Kürtçe tiyatro iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 22:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahnelenemediği iddiasına ilişkin yeni bir yalan ve provokasyonun daha ortaya atıldığını kaydederek, "Kürtçe tiyatro elbette ki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı'ndan Kürtçe tiyatro iddialarına cevap

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Yeni bir yalan ve provokasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)

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