HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 tondan fazla esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 tondan fazla esrar ele geçirildi

20.09.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevirinin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 tondan fazla esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da büyük operasyon! Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök keneviri ele geçirildi.

2

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin narkoterör operasyonu düzenlendi. 1 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız." ifadelerine yer verdi.

3

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk fotoğrafı ile yaptığı çirkin hareketlere tepki yağmıştı! Mahkemeden kararAtatürk fotoğrafı ile yaptığı çirkin hareketlere tepki yağmıştı! Mahkemeden karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
X'te paylaşıldı: İşte iPhone 15 modellerinde bulunan o özellik!X'te paylaşıldı: İşte iPhone 15 modellerinde bulunan o özellik!
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.