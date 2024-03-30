İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kalkan-18' operasyonlarında 599 düzensiz göçmen ile 20 organizatör yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından 4 gün devam eden 'Kalkan-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı. Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Operasyonlar sonucu 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





