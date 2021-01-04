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  4. İçişleri Bakanlığı: “28 Aralık - 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağına uymayan 51 bin 152 kişiye adli veya idari işlem uygulandı”

İçişleri Bakanlığı: “28 Aralık - 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağına uymayan 51 bin 152 kişiye adli veya idari işlem uygulandı”

04.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık-4 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan idari ve adli ceza verilerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık-4 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan idari ve adli ceza verilerini paylaştı. Bu kapsamda bu tarihler arasında 51 bin 152 kişiye adli veya idari işlem uygulandığı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık saat 21.00 dan - 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.
“28 Aralık - 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağına uymayan 51 bin 152 kişiye adli veya idari işlem uygulandı”
İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde:
“Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına ’yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.
Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Beşincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.
Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir.
Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz.”

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