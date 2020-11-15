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İçişleri Bakanlığı: “389 kişinin HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi”

15.11.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında; toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6 Kasım ve 13 Kasım tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında; toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6 Kasım ve 13 Kasım tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Günlük yaklaşık olarak 42 bin 407 personelin görev aldığı çalışmalarda, 12 bin 927 denetim ekibi görev aldı.

“389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi”
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge kapsamında ülke genelinde yapılan denetimlerde; 67 bin 689 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri (semt pazarı, sosyete pazarı vb.) 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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