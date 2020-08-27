İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilinde devam eden Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak ağır yaralanmıştır. Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, Şehit Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı mesajı iletildi.

Şehit Ak'ın naaşının bugün memleketi Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

(DHA / İHA)

