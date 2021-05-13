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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 özel harekat polisi şehit oldu

13.05.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin teröristlerin taciz ateşi sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 özel harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir polisin şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı dileriz.

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şehit Ağrı

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