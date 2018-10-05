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İçişleri Bakanlığı hakkında tartışma yaratacak Sayıştay raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 08:31 | Son Güncelleme

Sayıştay'ın, 2017 yılı hesaplarını denetlediği İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde parasal harcamaları mevzuata aykırı bulduğu öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı hakkında tartışma yaratacak Sayıştay raporu

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, valiliklerde çalışan il mahalli idareler müdürlerine, il yazı işleri müdürlerine, il basın ve halkla ilişkiler müdürlerine, il planlama ve koordinasyon müdürlerine ek göstergenin 2200 gösterge rakamı üzerinden ödenmesi gerekirken, İçişleri Bakanlığı il müdürleri için belirlenen 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ödendiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2016 yılında da aynı konu nedeniyle uyarıldığının ifade edildiği öne sürülen raporda, buna karşılık uygulamanın 2017 yılı denetimlerinde de aynı şekilde devam ettiği vurgulandı.

"TAZMİNATLAR YASAYA AYKIRI"

Habere göre, Sayıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise operasyon tazminatının operasyonlara çıkan personel yerine bütün personeli kapsayacak şekilde yapılmasını yasaya aykırı buldu.

Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017 hesaplarına ilişkin birçok mevzuata aykırılıklar tespit etti. 2017’de verilen 23 milyar 537 milyon TL bütçenin tamamını kullanıp, 7 milyar 721 milyon TL ödenek üstü harcama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesaplarında da çok sayıda mevzuata aykırılık buldu.

Operasyon tazminatının bütün personele yapılmasının eleştirildiği raporda, operasyona katılmayan personele mutat olarak her ay ödeme yapıldığı anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sayıştay İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Vali ve kaymakamların gereksiz lojman tadilatı, mobilya değişimi, makam odası, makam aracı vs.'den niye bahsedilmemiş.
arkadaş nasıl boğazından geçiyor bu insanların???
EMNİYETİ DİĞER KURUMLARI BİLMEMANCAK GÜZEL ÜLKEMİZ ŞU AN 466 MİLYAR DOLARLIK BORCA KEFİL DURUMA SOKULDU. ÜLKEDE HARCANANLARA HESAP SORACAK AKLI BAŞINDA BİR KURUM ŞART. USULEN DENETİM OLMAZ OLMAMALI ÜLKE YÖNETİMİNDE.TÜM BELEDİYELER AB ADI ALTINDA BORÇLANARAK YATIRIM YAPTILAR MALESEF. BEYLER BİR ÜLKE KESESİ KADAR HARCAMA YAPMALI İDİ. TÜRKİYE BİR YERE TOSLAYACAK BAKALLIM NE ZAMAN . ÜLKEDE SAVURGANLIK HAD SAFHAYA ULAŞTI. HAVA CIVA YATIRMLARA MİLAR DOLARLAR YATIRILDI FUTBOLL SAHALARI.KIŞ OLİMPİYATLARI TARİHİ ESER ONARIMLARI, VS VS VS....BU HARCAMALARA MİLLETİMİZ KEFİL ŞU AN.
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