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  4. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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