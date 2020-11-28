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İçişleri Bakanlığı, konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge yayımladı

28.11.2020 19:11 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illere yeni bir genelge göndererek konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. Buna göre tesiste konaklamayanlar bu restoranlardan yafdalanamayacak; buralardan paket servis yapılamayacak ve saat 22:00'den sonra müzik yayını yapılamayacak.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illere yeni bir genelge göndererek konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu.

18 Kasım'da ilan edilen tedbirlere göre sadece paket servis yapmalarına izin verilen restoran ve kafelere, şehirlerarası yollar üzerindeki bazı tesisler ve konaklama tesisleri istisna tutulmuştu.

Ancak İçişleri Bakanlığı, hem denetlemeler sırasında hem de gelen ihbarlar kapsamında, konaklama tesislerinin gerekli şartları taşımayan kişileri de restoranlarına kabul ettiğinin; konaklamalı-müzikli-yemekli eğlence paketleri sattığının tespit edildiğini duyurdu.

Bunun üzerine genelde yayımlayan Bakanlık, bundan sonra bu tesislerin restoranlarından sadece tesiste konaklayanların faydalanabileceğini açıkladı. Bu restoranların paket servisi yapması da yasaklandı.

Genelgeye göre konaklama tesislerinde kalanlar kolluk kuvvetlerine bildirilecek; yapılan denetimlerde restoranlardaki kişilerin kimlikleri bu bilgilerle karşılaştırılacak. Ayrıca "Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak."

Aynı zamanda bu tesislerde saat 22:00'den sonra her türlü müzik yayını da yasaklandı.

Genelgede restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hatırlatıldı.

Koronavirüs

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