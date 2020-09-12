İçişleri Bakanlığı, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak” dedi.
İçişleri Bakanlığı, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak” dedi.
İçişleri Bakanlığı, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak” dedi.
İçişleri Bakanlığı, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde, HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak” dedi.