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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarında 31 bin 69 kişiye adli idari işlem yapıldığını duyurdu

01.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği belirtilerek,” Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı, 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği belirtilerek,” Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, pandemi ile mücadele sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

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