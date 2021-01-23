İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22.
İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.