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  4. İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

23.01.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22.

İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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