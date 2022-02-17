HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığından 'Aranan Şahıslar' uygulması!

İçişleri Bakanlığından 'Aranan Şahıslar' uygulması!

17.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "aranan şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 16.02.2022 tarihinde ülke genelinde “Aranan Şahıslar” Uygulaması yapılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığından 'Aranan Şahıslar' uygulması!

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ''Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 16.02.2022 tarihinde ülke genelinde “Aranan Şahıslar” Uygulaması yapılmıştır.

Yapılan uygulamalarda 6.944 ekip, 21.856 personel görev almış, 2.676 ikamette arama yapılmıştır. Aranan şahıslar uygulaması sonucunda,
-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1.549 şahıs,
-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 242 şahıs,
-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs,
-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs,
-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs olmak üzere;
1931’i hükümlü, 467’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2.398 şahıs yakalanmıştır.

CİNSEL SUÇLARDAN 58, DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 135 KİŞİ

Yakalanan bu şahıslar arasında Adam Öldürme suçundan 11, Hırsızlık suçundan 302, Yaralama suçundan 282, Cinsel suçlardan 58, Yağma suçundan 29, Dolandırıcılık suçundan 135, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 98, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 4, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 38, şahıs bulunmaktadır. Ayrıca 2’si çocuk olmak üzere 9 Kayıp Şahıs bulunmuştur.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 284 adet mermi, 2.960 gr. esrar, 47 gr. eroin, 7 gr. bonzai ve 3.090 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir''denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı 17 Şubat 2022 bölümüMüge Anlı 17 Şubat 2022 bölümü
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

İlginizi Çekebilir

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Eski kocası şimdi de...

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Eski kocası şimdi de...

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.