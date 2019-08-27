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İçişleri Bakanlığından THK ve Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, yapılan dernek incelemelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve valilikler kanalıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince dernek denetimlerinin düzenli olarak yapıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda 2018 yılında 5 bin 434 derneğin denetiminin yapılması sonucunda 613 dernekle ilgili olarak idari işlem yapıldı, 182 dernekle ilgili olarak adli işlem yapılması için yargı mercilerine bildirimde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, yapılan dernek incelemelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve valilikler kanalıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince dernek denetimlerinin düzenli olarak yapıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda 2018 yılında 5 bin 434 derneğin denetiminin yapılması sonucunda 613 dernekle ilgili olarak idari işlem yapıldı, 182 dernekle ilgili olarak adli işlem yapılması için yargı mercilerine bildirimde bulunuldu. 2019 yılının Ağustos ayı itibariyle 4 bin 454 derneğin denetiminin yapılması sonucunda 424 dernekle ilgili olarak idari işlem yapılmış, 132 dernekle ilgili olarak adli işlem yapılması için yargı mercilerine bildirimde bulunulmuştur. Hakkında idari işlem yapılan ve adli mercilere suç duyurusunda bulunulan dernekler arasında Türk Hava Kurumu ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticileri de bulunmaktadır” denildi.
Açıklamada, Türk Hava Kurumunun (THK) 1 Ocak 2013 ile 8 Haziran 2016 tarihleri arasındaki işlemlerinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmesi sonucundaki bulgular ise şu şekilde sıralandı:
“THK Tüzüğü’ne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfından THK’ya beş yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu, ilgili şirket tarafından ödenmesi gereken yakıt bedelinin THK iktisadi işletmesi tarafından ödendiği, THK’ya ait bazı demirbaşların THK Havacılık Vakfı çalışanlarınca satıldığı, THK iktisadi işletmesi tarafından 10 adet uçağın satış ihalesine ilişkin belgelerin denetim sırasında ibraz edilemediği, mülkiyeti THK’ya ait olan 9 taşınmazın değerinin çok altında satıldığı, yurt dışından alınan bazı yardımların mülki idare amirliğine bildirilmediği tespit edilmiştir. Türkiye Kızılay Derneğinin önceden ortağı olduğu içecek ve pazarlama alanında faaliyet gösteren iki şirket ve bir ildeki şubesi ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yapılan incelemede içecek şirketindeki mal giriş ve çıkış formları arasında uyumsuzluk olduğu, Kızılay’ın pazarlama şirketindeki hisselerinin tamamının 2008 yılında başka bir şirkete devredilmesine rağmen bayilerden alınan teminatların Kızılay’ın ortağı olduğu içecek şirketine devredilmediği, Kızılay’ın bir ildeki şubesi tarafından 2005 yılında ihale ile yaptırılan çok amaçlı salon binasında Kızılay’ın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili Şubeye durumun bildirilmesine rağmen ihaleyi alan firma hakkında hukuki işlemlerin yapılmadığı, 2009 yılında yapılan aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde iş artırımına gidilerek firmaya yapılan ödemelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak, Kızılay’ın zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki tespitler ile ilgili olarak sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili valilikçe idari işlemler yapılması istenilmiştir.”
Yaşanan istifalar nedeniyle THK Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısının 12’den 3’e düşmesinden dolayı THK’nın 26 Haziran tarihinden itibaren Merkez Yönetim Kurulundan yoksun kaldığı ve yönetimi başka yoldan sağlanamadığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, Bakanlığa ulaşan şikâyetler üzerine 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bir mülkiye başmüfettişi ve iki dernekler denetçisi tarafından THK’nın denetimine başlandığı kaydedildi.

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