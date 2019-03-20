İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala: Dümende sağlam bir lider var

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- İÇİŞLERİ Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Yalova'nın Altınova İlçesi'nde Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Ala, Denizde büyük güçlerin birbiriyle silahsız savaşa tutuşması, orayı dalgalandırıyor. Bizim gemimiz de o dalgadan nasibini alıyor. Ama dümende sağlam bir lider ve arkasında sağlam bir millet var dedi. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Altınova Belediyesi tarafından yapılan Faruk Üzmez Parkı, Yeni İtfaiye Binası ve Kadın Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Ala, güçlü ülke olmak için savunma sanayinde yerli üretimin önemine değildi. Ala, ''Paranız varsa bir çok şeyi satın alabilirsiniz. Ama bazen paranız olsa da savunma sanayinde ihtiyaç duyduğunuz firkateyni, gemiyi, insansız hava aracını bir takım silahları siz üretmiyorsanız satın alamazsınız çünkü satmazlar. Sattıkları zaman da kendilerini kontrol eden kontrol mekanizmalarının tamamını vermezler. Biz büyük bir milletiz ve büyük bir devlet olmaya mecburuz. Bunun olmazsa olmazı, vazgeçilmezi savunma sanayinde kendi üretimimizi gerçekleştirmektir diye konuştu. 'DÜMENDE SAĞLAM BİR LİDER VAR' Ülkelerin adeta birer gemi olduğunu söyleyen Ala, Türkiye'nin rotasından şaşmadan yoluna devam ettiğini dile getirdi. Ala, Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki; ABD Başkanı bir açıklama yapıyor, izliyorsunuz. Çin Devlet Başkanı başka bir açıklama yapıyor. Dünyanın ekonomisi türbülansa giriyor. Borsalar, iniyor çıkıyor. Dünya ekonomisinde büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Tabi biz aynı denizdeyiz. O denizde büyük güçlerin bir biriyle silahsız savaşa tutuşması, orayı dalgalandırıyor. Bizim gemimiz de o dalgadan nasibini alıyor ama dümende sağlam bir lider ve arkasında sağlam bir millet var. O bakımdan Türkiye'deki seçimler herhangi bir ülkedeki seçimler gibi değil. Türkiye'de seçimler aynı zamanda Türkiye?nin önünün açılıp açılmayacağına karar verilen seçimler oluyor. '' dedi. '330 BİNİ DÖNDÜ, O ZAMAN ÇOK DAHA FAZLASI DÖNECEK' Seçimlerde güçlü bir sonuç çıkması durumunda Suriye'de daha çok mesafe kat edileceğini söyleyen Ala, 1 Nisan sabahı kalktığınız zaman eğer efendim herkesin ben kazandım dediği sen kaybettin dediği bir seçim tartışması başlarsa, Türkiye siyasi tartışmaların atmosferine geleceğini kurban edip gidecek, ama 1 Nisan sabahı işte bu istikrardan yana millet sandıkta yönetimin arkasında durdu Cumhurbaşkanlığı sisteminin arkasında durdu diye bir sonuç elde edersek, bu sefer Türkiye tam yol ileri olarak devam edecek. Cumhurbaşkanımız Putin ile konuşurken yine aynı şekilde güçlü bir destekle konuşacak ve o zaman Suriye'de daha çok mesafe alacağız, buradaki Suriyeli kardeşlerimizin 330 bini döndü, o zaman çok daha fazlası dönecek diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Ala'ya Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından hediyeler takdim edildi.

