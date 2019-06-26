İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürüp, intihara kalkıştı

İsmail AKKAYA- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 5 çocuk babası Fahri Yıldız (46), iddiaya göre içki içmesine tepki göstermesi nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki eşi Kezban Yıldız'ı, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından tabancayı çenesine dayayıp ateş ederek intihara teşebbüs eden Fahri Yıldız'ın, hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde meydana geldi. Tuhafiyeci Fahri Yıldız, iddiaya göre evde içki içmeye başladı. Eşi Kezban Yıldız da tepki gösterdi. Çift arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancayla 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşinin üzerine ateş açarak başından yaraladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN OĞLU, KARDEŞLERİNİ EVDEN KAÇIRDI

Bu sırada odasında olan çiftin diğer çocuklarından Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya geldiğinde annesi Kezban Yıldız'ı kanlar içinde gördü. Olay karşısında şok geçiren iki kardeşini fark eden Zeki Yıldız, kucakğına alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.