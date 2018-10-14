İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

Olay, saat 10.30 sıralarında, Konya’nın işlek yerlerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında, sürücülere aldırış etmeden yürümeye başladı. Kadına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalan sürücüler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, H.U.'yu yolun kenarına aldı.

Yanına gelen polislerden sevgilisini çağırmalarını isteyen H.U., elindeki içki şişesini alan ekiplere tepki gösterdi. Polisler, H.U.'nun cep telefonundan erkek arkadaşını aradı; ancak sevgilisi gelmedi. H.U., erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri, güçlükle ikna ettiği H.U.'yu bölgeden uzaklaştırıp, evine götürdü.

Kaynak: DHA



