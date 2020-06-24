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İçlerinde Hacette Üniversitesi'nin de olduğu 6 üniversitenin rektörü değişti!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.06.2020 08:36 | Son Güncelleme

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de altı farklı üniversiteye yeni rektörler atandı. Anadolu Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'nin rektörü değişti. İşte 24 Haziran tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki rektör atamaları listesi!

İçlerinde Hacette Üniversitesi'nin de olduğu 6 üniversitenin rektörü değişti!

31165 Sayılı Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararla altı farklı üniversiteye yeni rektörler atandı. Anadolu Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'nin rektörü değişti. İşte 24 Haziran tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki rektör atamaları listesi!

Hacettepe ve Selçuk Üniversitesi'nin rektörü değişti!

Bugün Resmi Gazete'de yayımanan kararlar hangi üniversitelerin rektörü değişti? Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararla; Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ve Doğuş Üniversitesi'nin rektörü değişti.

Hacettepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu?

2020/302 Karar Numarasına göre Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yeni rektörü kim oldu?

2020/304 Karar Numarasına göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.

Selçuk Üniversitesi yeni rektörü kim oldu?

2020/303 Karar Numarasına göre Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin AKSOY atanmıştır.

Anadolu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu?

2020/301 Karar Numarasına göre Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüüne, Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

Doğuş Üniversitesi yeni rektörü kim oldu?

2020/306 Karar Numarasına göre Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut ÖZKAN atanmıştır.

Bingöl Üniversitesi yeni rektörü kim oldu?

2020/305 Karar Numarasına göre Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK atanmıştır.


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