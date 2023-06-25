HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İcradan satın almışlardı... Arsaya bakmaya gittiler, dehşeti yaşadılar!

İcradan satın almışlardı... Arsaya bakmaya gittiler, dehşeti yaşadılar!

25.06.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 kişi, icradan satın aldıkları araziyi görmek için gelince olanlar oldu. Arazinin kendine ait olduğunu iddia eden şahıs, araziyi görmeye gelenlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İcradan satın almışlardı... Arsaya bakmaya gittiler, dehşeti yaşadılar!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde icradan aldıkları arsayı yerinde görmeye giden 3 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Arsanın eski sahibi, yerinin hala kendisine ait olduğunu iddia ederek tüfekle ateş açtı.

z1

Olay, Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak’taki bir arsada meydana geldi. C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmek için sokağa geldi.

İddiaya göre, arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. de yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek tüfekle ateş etti. Saçmalardan biri C.M.’nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı. A.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

z2

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.Y. ve R.E.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Bağcılar'da tramvay raydan çıktı!İstanbul Bağcılar'da tramvay raydan çıktı!
Rusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklamaRusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklama
ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

190 bin dolara 6 daire aldı, 1 hafta sonra hayatının şokunu yaşadı!

190 bin dolara 6 daire aldı, 1 hafta sonra hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.