İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları

Kahvenin kalitesini anlamak için içmeye gerek yok aslında. Kokusundan ya da köpüğünden de kahvenin kaliteli olup olduğunu anlayabilirsin. Peki bunu nasıl yapacaksın?

İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları

Kahve kaliteliyse kokusu rahatsız etmez.

İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları 1


Kaliteli kahveyi kokladığında burnun hiç yorulmaz. Hatta kokusu rahatlatır diyebiliriz. Net bir aroma yerine yanık ya da çok keskin bir koku varsa o zaman düşük kaliteli olduğunu söyleyebiliriz.

Aroması da önemli!

İyi ve kaliteli bir kahvenin kokusu katmanlı olur. Yani tek bir koku almak yerine birden fazla kokuyu aynı anda hissettirir. Eğer içtiğin kahvede tek ve ağır bir koku varsa çok kaliteli değildir. Ama birden fazla kokuyu ayırt edebildiğin bir kahve kalitelidir.

Köpüğüne de bakmak lazım.

Köpük de kahve hakkında çok sey söylüyor aslında. Açık kahverengi tonlarındaki köpükler kaliteli olduğunu gösterir. Ama çok koyu renkteki köpükler bize kahvenin fazla kavrulduğunu ya da bayat olduğunu gösterir.

Sadece rengine değil, köpüğün yapısına da bakılmalı.

Köpüğün rengine bakıp geçmek olmaz. Köpüğün yapısı da kalitesi hakkında şeyler söylüyor. Eğer ince ve ipeksi bir köpükse o zaman kaliteli bir kahve olduğunu anlarız. Hızlı sönen baloncuklar ise kahvenin kalitesizliğini gösterir elbette.

Köpük ne kadar kalıcı?

İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları 2
Kaliteli bir kahve içiyorsan üstündeki köpük öyle hemen sönmez. O üst katmandaki köpük en az birkaç dakika dayanmalı yani. Ama eğer köpük anında dağıldıysa o zaman o kadar kaliteli bir kahve olmadığını söyleyebiliriz işte!

Kokusunun fazla olması her zaman kaliteli demek değil!

Kahvenin kokusu oldukça belirleyici elbette. Ama her yoğun kokan kahve kaliteli demek değil. Kaliteli kahve yoğun kokar ama doğal bir kokusu olur. Kalitesiz kahveler ise yoğun kokusunun yanında yapay bir kokuya sahip olurlar.

Yanık kokusu en büyük gösterge.

Yanık kokusu varsa orada bir durmak gerek. Çoğu kişi yanık kokusunun sert kahvenin gereği olduğunu düşünse de aslında hatalı kavurma demek. Yani yanık kokusu varsa kalitesiz olduğu bellidir.

Kokudan tazeliği anlaşılabilir.

İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları 3
Tazeliği aslında kahvenin kokusundan anlamak mümkün. Her zaman kolay olmasa da tazelik kokudan anlaşılabiliyor. Çünkü taze kahve daha canlı kokuyor. Ama bayat kahvenin daha donuk bir kokusu var.

Köpükte yağ olup olmadığına da bakılmalı.

İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları 4
Köpüğün yağlı yapısı da kalitenin bir işareti. Eğer köpükte hafif bir yağ parlaklığı varsa o zaman bu kahvenin kaliteli olduğunu gösterir. Tam tersi yani mat ve cansız bir köpük ise eski ve kalitesiz bir kahvenin işareti.

Köpük ve koku birlikte değerlendirilmeli.

İçtiğiniz kahvenin kalitesini sadece kokusundan ve köpüğünden anlamanın profesyonel yolları 5


Koku gayet güzelken köpük düzgün değilse ya da koku kötüyken köpük mat görünüyorsa o zaman bir yerde bir sorun var demektir. Kaliteli bir kahvenin hem kokusu iyi olmalı hem de köpüğü güzel görünmeli. Bu ikisi varsa o zaman kaliteli bir kahveden bahsediyoruz demektir.

