Ida Fırtınası: Su baskınları nedeniyle New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.

New Jersey Belediye Başkanı Hector Lora, Passaic kentinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu gece kent genelindeki rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yolların göle döndüğü, metro istasyonları ve evlerde de su baskınları olduğu görüldü.

De Blasio, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda insanları sokaklardan ve metrolardan uzak durmaya çağırdı.

Lora da New Jersey'in kuzeyinde kalan bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.

Amerikan Ulusal Hava Durumu Bürosu, New York'ta bulunan Central Park'ta bir saat içinde 8 cm yağmur düştüğünü bildirdi.

New York metrosu büyük ölçüde kapatıldı. Birçok tren seferi durdurulurken, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca New York'ta acil olmayan tüm araçlar için seyahat yasağı çıkarıldı.

Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle Louisiana'da yüz binlerce ev elektriksiz kalırken, kasırganın ardılları ülkenin doğusuna doğru ilerliyor.