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İdam cezası alan adamın suçsuz olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bangladeş’te eşi ve çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Shek Zahid’in 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı.

İdam cezası alan adamın suçsuz olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı

Bangladeş’te 1997 yılında eşi ve 1.5 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesi ile yakalanan Shek Zahid, 3 yıl süren davanın ardından 2000 yılında idam cezasına çarptırıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Zahid, kararı yüksek mahkemeye taşıdı. Bangladeş Yüksek Mahkemesi, dosyaları incelemesinin ardından 20 yıl hapis yatan Zahid’in suçsuz olduğuna karar verdi. Shek Zahid, 25 Ağustos tarihinde alınan karardan 5 gün sonra Khula Merkez Cezaevi’nden tahliye edildi.

Suçsuz olmasına rağmen 20 yıl hapis yatan Zahid, “Hapisten çıkacağımı beklemiyordum. Hapiste kaldığım 20 yılın her günü ölümü bekledim. Sanki beni idama alacaklar gibi hissettim. Ben bu suçu işlemedim. Olayın yaşandığı gün ben şehirden köye eşimin yanına gelmiştim. Ben gelene kadar eşim ve çocuğum öldürülmüştü. Ancak daha sonra polis beni yanlarında buldu ve kayınpeder de benim hakkımda dava açtı. O zaman benim söylediklerime kimse inanmadı” dedi.

"EŞİMİ ESKİ KOCASI ÖLDÜRDÜ"

Eşini eski kocasının öldürdüğünü iddia eden Zahid, “Bence eşimi eski kocası öldürdü, bu sadece benim düşüncem. Beni hapse sürüklediği için de artık kimseden şikâyetçi değilim. Ben 50 yaşına geldim. Kayınpeder ve kayınvalidem de çok yaşlandı. Onun için onları kendi vicdanlarıyla bırakıyorum. Benim şu an devletten tek isteğim bana yardım etsinler. Benim kimsem kalmadı. Babam ve annem ben hapisteyken öldüler. Onları son bir kez bile göremedim. İtiraz dilekçesini 20 yıl önce Bangladeş Yüksek Mahkemesi’ne gönderdim, ama karar 20 yıl sonra çıktı. Benim 20 yılım geri gelmez. Ama bu işte devlet yetkililerinin de suçu vardır. Onun için ben çalışabileceğim bir iş, yaşayabileceğim ev gibi gerekli temel yardımlar istiyorum” ifadelerini kullandı.

Shek Zahid’i karşılamaya gelen amcası Akram Hossian ise, “Zahid’in 20 yılını şimdi kim verecek? Anne ve babası ölen Zahid’in sorumlusu şimdi kim olacak? Hapisteyken Zahid’in babası kalp krizi geçirdi, annesi de yaşlılıktan öldü. Zahid idama çarptırıldığı için onları son bir kez bile göremedi. Ben amcası olarak bu olayın arkasında olanlar hakkında şikâyetçiyim. Neden bir ülkede bir kararın çıkması için yüksek mahkemenin kapısında 20 yıl beklemek zorundayız? Bunun sorumlusu kim olacak?” açıklamasını yaptı.

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