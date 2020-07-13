İddia ediyoruz, bu sporları hayatınız boyunca hiç duymadınız!

"Deve kuşu yarışı" ve "ayak parmağı güreşi" gibi spor dalları şaşırtıcı olsa da gayet alıcı bulan sporlardan desek siz de garip karşılar mısınız? İşte çoğumuzun bilmediği, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan garip sporlar...

SATRANÇ BOKSU

Biraz fiziksel güç, biraz da zeka... Satranç boksu her ikisini de içeren bir spor. Oyun ringde 8 dakikadan oluşan 11 round şeklinde oynanıyor. Bu 8 dakikanın ilk 4 dakikasında satranç oynanıyor. İkinci 4 dakikasında ise boks yapılıyor. Şah mat yapan veya rakibini nakavt eden ise oyunun galibi oluyor.

DEVE KUŞU YARIŞI

Bu sporda yarışmacılar birer deve kuşunun üzerine oturuyor ve yarış parkurunu ilk tamamlayan kazanıyor. Deve kuşlarının gayet hızlı hayvanlar olduğunu düşünürsek üzerlerinde düşmeden durmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz.

AYAK VOLEYBOLU

Ayak voleybolunu üçer kişilik iki takım halinde oynayabilirsiniz. Bu oyunda vücudun el dışındaki bütün kısımları kullanılıyor. Normal voleybolda olduğu gibi filesi de var.

SHIN KICKING

Adı da kendisi kadar garip bir spor shin kicking. Bu sporda İngilizler çoraplarının içine yığınla saman doldurarak birbirlerinin ayak bileklerine vuruyor ve rakiplerini devirmeye çalışıyorlar.