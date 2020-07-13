İddia ediyoruz, bu sporları hayatınız boyunca hiç duymadınız!

"Deve kuşu yarışı" ve "ayak parmağı güreşi" gibi spor dalları şaşırtıcı olsa da gayet alıcı bulan sporlardan desek siz de garip karşılar mısınız? İşte çoğumuzun bilmediği, dünyanın farklı ülkelerinde oynanan garip sporlar...
Biraz fiziksel güç, biraz da zeka... Satranç boksu her ikisini de içeren bir spor. Oyun ringde 8 dakikadan oluşan 11 round şeklinde oynanıyor. Bu 8 dakikanın ilk 4 dakikasında satranç oynanıyor. İkinci 4 dakikasında ise boks yapılıyor. Şah mat yapan veya rakibini nakavt eden ise oyunun galibi oluyor.
Bu sporda yarışmacılar birer deve kuşunun üzerine oturuyor ve yarış parkurunu ilk tamamlayan kazanıyor. Deve kuşlarının gayet hızlı hayvanlar olduğunu düşünürsek üzerlerinde düşmeden durmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz.
Ayak voleybolunu üçer kişilik iki takım halinde oynayabilirsiniz. Bu oyunda vücudun el dışındaki bütün kısımları kullanılıyor. Normal voleybolda olduğu gibi filesi de var.
Adı da kendisi kadar garip bir spor shin kicking. Bu sporda İngilizler çoraplarının içine yığınla saman doldurarak birbirlerinin ayak bileklerine vuruyor ve rakiplerini devirmeye çalışıyorlar.
Bu sporu ilk duyduğunuzda "Peki ama, nasıl oynanıyor?" diyebilirsiniz. Almanların yıllardır oynadığı bir spor aslında bisiklet futbolu. Yaklaşık 125 yıllık bir geçmişe sahip diyebiliriz. Bu sporda bisiklet tekerleri ve kafa kullanılarak topun fileye sokulması amaçlanıyor.
Finlandiya'da ortaya çıkan eş taşıma sporunda erkekler eşlerini omuzlarında taşıyor. Bu esnada birtakım engellerle dolu parkurları aşarak birinci olmaya çalışıyorlar. Siz de "Eşim omuzlarımdaki en tatlı yük" diyorsanız bu spor tam size göre!
Duyabileceğiniz en garip sporlardan birisi de ferret legging. Bu sporda pantolonunuzun içine iki gelincik sokuyoruz ve dayanabildiğiniz kadar dayanıyorsunuz. Okurken tuhaf gelse de bu sporun 5 saatlik bir dünya rekoru bile var.
"Bu da olur mu?" dediğinizi duyar gibiyiz. İlk kez 1976 yılında İngilizler tarafından oynanan bir spor bu. Kuralları ise tıpkı el parmaklarıyla yapılan güreş gibi basit. Ayak parmaklarının birbirine kenetlenmesiyle rakibin parmağını yere indirmeye odaklı bir spor.
Buz üzerinde durmak zordur. Peki, buz üzerinde tersten durmak? Su altı hokeyi tam olarak böyle bir spor. Donmuş göletlerde ters durarak oynanan bir hokey su altı hokeyi. Oyuncular bu sporda yalnızca nefes almak için dışarı çıkabiliyorlar.