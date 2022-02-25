İddia ediyoruz daha önce böyle bir tarif duymadınız! Karşınızda cildinizi genleştirmeye yardımcı olan "domatessiz" domates maskesi!

Gerginlik, stres gibi etkenler cilt üzerinde olumsuz etki yapıyor. Kendinize zaman ayırarak hazırlayacağınız bir yüz maskesiyle stresinizi azaltabilirsiniz. Cildinizi gençleştirmeye yardımcı olan ve teninizi yumuşatarak rahatlatan “domatessiz” domates maskesini daha önce duymadıysanız mutlaka denemelisiniz. Gelin “domatessiz” domates maskesini nasıl hazırlayacağınıza birlikte göz atalım…

DOMATESSİZ DOMATES MASKESİ TARİFİ

Domates maskesi cilt için çok faydalı. Ancak domates içerdiği yoğun asit sebebiyle her cilt tipine uygun olmayabiliyor. Bu nedenle tarifimizde domates yerine domates tozu kullanacağız. Domates tozu su ve asit içermediği için cildinizi asla yakmıyor, yormuyor. Cildinize maskenin yalnızca yararlı etkileri nüfuz ediyor.

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı beyaz ya da yeşil kil. Sokağınızdaki aktardan, bazı kozmetikçilerden veya büyük marketlerden temin edebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı domates tozu. Aktarlardan veya internet üzerinden alabilirsiniz.

2 tatlı kaşığı gül suyu

HAZIRLANIŞI

Öncelikle derin bir kâse alın. 1 tatlı kaşığı beyaz ya da yeşil kili, 1 tatlı kaşığı domates tozunu ve 2 tatlı kaşığı gül suyunu kâseye ilave edin.

Koyduğunuz malzemeleri küçük bir tahta kaşıkla ya da spatulayla krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Eğer karışım bir türlü kremsi kıvama gelmiyorsa biraz daha gül suyu ekleyin. İstediğiniz kıvama gelene kadar gül suyu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ardından karışımı bir makyaj fırçası yardımıyla yüzünüze kalın bir tabaka halinde yayın. Alnınıza, burun üstü ve kenarlarına, yanaklarınıza sürdüğünüz maskeyi, göz çevrenize sürmenize gerek yok. Göz çevresi oldukça kuru ve hassas bir cilt bölgesi olduğu için herhangi bir maske uygulaması göz çevresine olumsuz etki yapabiliyor.

Maskeyi 30 dakika yüzünüzde bekletin. 30 dakikalık süre sonunda yüzünüzü dikkatli bir şekilde soğuk suyla yıkayın. Suyun sıcak olmamasına özen gösterin. Çünkü sıcak su hassas cildinizi tahriş edebilir. Yüzünüzü bol suyla yıkadıktan sonra yavaş hareketlerle kurulayıp yüzünüze nemlendirici sürebilirsiniz.



