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İddia: Kadın rahmi regl döneminde 2 katı büyüklüğe çıkıyor!

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok kadın regl döneminde şişkinlik, kramplar ve ağırlık hissi yaşıyor. Ve iddiaya göre böyle olmasının nedeni rahmin 2 katı büyüklüğe ulaşması.

İddia: Kadın rahmi regl döneminde 2 katı büyüklüğe çıkıyor!

Avustralya'da kadınların sağlık ve fiziksel aktiviteleri için kadın sağlığı geliştirme uzmanı olarak yardımcı olan India Dechrai, paylatığı fotoğrafın viral olmasını sağladı. Söz konusu fotoğrafta beyaz olan normal rahimin büyüklüğünü kırmızı olan ise regl zamanındaki rahimi gösteriyor.

Paylaşılan fotoğrafın başlığında şöyle yazıyor: Boyuttaki farkı görüyor musunuz? İşte bu yüzden kanama başlangıcında kendimizi çok ağır hissediyoruz.

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Ancak Avustralya'daki başka bir doğum kliniği Demeter Fertility'den bir uzman bunun doğru olmadığını söylüyor ve ekliyor: Menstruasyon zamanında rahmin iki katı katı büyüklüğe ulaştığına dair yayınlanmış tek bir makale yok. Rahim bir kastır ve uterusun ikiye katlanması için fizyolojik bir temel yoktur.


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