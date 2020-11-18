İddia: Samsung Galaxy Note serisini rafa kaldırıyor!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung bir süre önce Note serisinin yeni modellerini satışa sunmuştu. Yayınlanan raporlarda hem Note 20 hem de Note 20 Ultra’nın satış rakamları bazında Samsung’un beklentilerini karşılamadığı iddia edildi.

Bu raporların ardından Güney Koreli üreticinin önümüzdeki yıl çıkacak olan üst seviye modellerinde S-Pen desteğine yer vereceğine dair haberler sızdırıldı. Bu haberlerin ardından Note serisinin geleceği hakkında da bazı soru işaretleri oluşmaya başlamıştı.

SAMSUNG S PEN'Lİ GALAXY NOTE SERİSİNİ BİTİYOR MU?

Geçtiğimiz gün sızıntı dünyasındaki isimlerden biri olan @MaxWeibnach Twitter hesabından bazı önemli bilgiler paylaştı.

@MaxWeibnach tarafından paylaşılan gönderiye göre Samsung önümüzdeki yıl yeni bir Note modeli çıkarmayı düşünmüyor. Bunun yerine S-Pen desteğini satışa sunacağı üst segment modellerde sunmayı planlıyor.

Yani dileyen kullanıcılar S-Pen’i ayrı bir şekilde alarak bahse konu modellerde rahatlıkla kullanabilecekler.

Son Note modellerinin iddialara göre satış rakamları bazında Samsung’u hayal kırıklığına uğratması bu kararın alınmasında önemli bir rol oynamış olabilir.