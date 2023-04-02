İddialar gündem yaratmıştı! Afgan kaçaklarla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı: "Kimseyi dinlemeyin"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu "Afgan kaçaklarının Türkiye'ye geliyor" iddialarıyla ilgili çağrıda bulundu.
"Mehmetçiğimize sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, " Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;
"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin."