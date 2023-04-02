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İddialar gündem yaratmıştı! Afgan kaçaklarla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı: "Kimseyi dinlemeyin"

02.04.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan kaçaklarının Türkiye'ye geldiğine yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. "Mehmetçiğimize sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerine yer verdi." ifadelerini kullandı.

İddialar gündem yaratmıştı! Afgan kaçaklarla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı: "Kimseyi dinlemeyin"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu "Afgan kaçaklarının Türkiye'ye geliyor" iddialarıyla ilgili çağrıda bulundu.

"SINIRDA GÖREVİNİZİ YAPIN, KİMSEYİ DİNLEMEYİN"

"Mehmetçiğimize sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, " Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;

"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin."

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