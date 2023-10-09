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İddiaları güçlendirdi: Intel CFO'su, Windows 12'nin geleceği tarihi ağzından kaçırmış olabilir!

09.10.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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Microsoft'un Windows 12 için hazırlandığı iddia ediliyor. Son olarak Intel'den gelen yeni bir yorum ve şirketin yakın gelecekteki donanım planlarına ilişkin son bilgiler, bu iddiaları güçlendirdi.

İddiaları güçlendirdi: Intel CFO'su, Windows 12'nin geleceği tarihi ağzından kaçırmış olabilir!

Techspot'un haberine göre Intel CFO'su Dave Zinsner, 2024 yılında beklenen bir "Windows yenilemesi "nden bahsetti. Habere göre Zinsner, "2024’ün özellikle 'Windows yenilemesi' nedeniyle müşteriler için oldukça iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz." dedi.

WINDOWS 12'NİN GELECEĞİ TARİHİ AĞZINDAN MI KAÇIRDI?

Görüldüğü üzere Zinsner açıkça Windows 12'den bahsetmedi, ancak "Windows yenilemesi" kısmı oldukça dikkat çekici bulundu. Çünkü Intel CFO'su Zinsner, Windows 12'nin önümüzdeki yıl geleceğini ağzından kaçırmış olabilir.

win2

Ayrıca daha önce bildirilen söylentiler doğruysa, Intel CFO'su, şirketin yaklaşmakta olan Meteor Lake işlemcilerinin Windows 12'den yararlanacağını ima ediyor olabilir. Her iki ürünün de öncekilere kıyasla önemli revizyonlar sunacağı söyleniyor.

İŞTE İDDİALAR! WINDOWS 12'NİN ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ...

Microsoft, yakın zamanda yayınlanan Windows 11 23H2 güncellemesiyle arama çubuğuna, görüntü düzenleme uygulamalarına ve Microsoft 365'e yapay zeka işlevselliğini getirdi. Şirket, bunu temel alarak Windows 12'nin tamamına üretken yapay zekadan yararlanan özellikler yerleştirebilir. Windows 12'de ayrıca kullanıcı arayüzü de revize edilebilir.

Daha önceki söylentiler, Microsoft'un Windows 12'yi 2024'ün ikinci yarısında tanıtacağını ve muhtemelen 2025'te tam bir lansman yapacağını gösteriyordu.

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Microsoft windows

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