İdeal güzellik kalıpları ergenlik çağındaki kişileri etkiliyor

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisinde (International Journal of Environmental Research and Public Health) yayınlanan yeni bir araştırma, medya ve sosyal medya tarafından belirlenen fiziksel güzellik ve ideal vücut kalıplarının, ergenlik dönemindeki kişilerde psikolojik sorunların gelişmesine neden olduğunu ortaya koydu. Francisco Nataniel Macedo Uchôa ve meslektaşlarının yaptığı araştırma, medya etkisinin ergenlik dönemindeki kişilerde, fiziksel güzellik kalıpları içselleştirmelerine yol açtığını ve bu kalıplarla eşleşemediklerinde kendi bedenlerinden memnun olmadıklarını gösterdi.

KIZLARDA RİSK FAZLA

Araştırmada, sürekli olarak ideal beden arayışında olan ergenlik dönemindeki kişilerin yeme bozukluklarının gelişimine yönelik riskli davranışlar geliştirmeye başlayabilecekleri ifade edildi. Vücut memnuniyetsizliği ve yeme bozukluğu verilerini analiz eden araştırmacılar, 527’si kız ve 484’ü erkek olmak üzere toplam bin 11 ergen birey üzerinde çalışma yürüttü. Her iki cinsiyetin ergenlik döneminde beden memnuniyetsizliği arttıkça, yeme bozukluğu gelişme riskinin dahada arttığı görüldü; ancak bu riskin erkeklere oranla kızlarda daha fazla olduğu tespit edildi.