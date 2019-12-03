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İdeal güzellik kalıpları ergenlik çağındaki kişileri etkiliyor

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İdeal güzellik kalıplarına uymadıklarını düşünen ergenlik dönemindeki kişilerin memnuniyetsizliğe sürüklendiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Sevcan Sarı Sönmez, bu durumun yeme bozukluklarına yol açtığını, durumu tersine çevirebilmek için önleyici programlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İdeal güzellik kalıpları ergenlik çağındaki kişileri etkiliyor

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisinde (International Journal of Environmental Research and Public Health) yayınlanan yeni bir araştırma, medya ve sosyal medya tarafından belirlenen fiziksel güzellik ve ideal vücut kalıplarının, ergenlik dönemindeki kişilerde psikolojik sorunların gelişmesine neden olduğunu ortaya koydu. Francisco Nataniel Macedo Uchôa ve meslektaşlarının yaptığı araştırma, medya etkisinin ergenlik dönemindeki kişilerde, fiziksel güzellik kalıpları içselleştirmelerine yol açtığını ve bu kalıplarla eşleşemediklerinde kendi bedenlerinden memnun olmadıklarını gösterdi.

KIZLARDA RİSK FAZLA

Araştırmada, sürekli olarak ideal beden arayışında olan ergenlik dönemindeki kişilerin yeme bozukluklarının gelişimine yönelik riskli davranışlar geliştirmeye başlayabilecekleri ifade edildi. Vücut memnuniyetsizliği ve yeme bozukluğu verilerini analiz eden araştırmacılar, 527’si kız ve 484’ü erkek olmak üzere toplam bin 11 ergen birey üzerinde çalışma yürüttü. Her iki cinsiyetin ergenlik döneminde beden memnuniyetsizliği arttıkça, yeme bozukluğu gelişme riskinin dahada arttığı görüldü; ancak bu riskin erkeklere oranla kızlarda daha fazla olduğu tespit edildi.

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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI BEDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİN OLUŞMASINI DESTEKLİYOR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Psikyatri Uzmanı Dr. Sevcan Sarı Sönmez, "Kitle iletişim araçlarının etkisi beden memnuniyetsizliğinin oluşmasını destekliyor. Bu da yeme bozukluğunun hem erkeklerde hem de kızlarda ortaya çıkmasına yol açıyor. Hem kitle iletişim araçlarının etkisi hem de beden kitle indeksi, vücut memnuniyetsizliğinin öngörücüsüdür. Vücudun memnuniyetsizliği de hem kız hem de erkeklerde yeme bozukluğu riski için bir tahmin aracıdır. Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve ergenlik dönemindeki kişiler arasında yeme bozuklukları riskini azaltmak için önleyici programlar oluşturulmalı; bu konuda farkındalık oluşturmalıdır" dedi.

(İHA)

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