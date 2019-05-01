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 IDEF-19'da ulusal ve uluslararası anlaşmalara imza atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

SAVUNMA  sanayii sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.(ASFAT), 14.

 IDEF-19'da ulusal ve uluslararası anlaşmalara imza atıldı

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) SAVUNMA sanayii sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.(ASFAT), 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-19'da, ulusal ve uluslararası bazı firmalar arasında işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF-19'ın katılımcıları arasında yer alan ASFAT A.Ş, askeri fabrika, tersaneler ile birlikte savunma sanayiinde son yıllarda hayata geçirdiği projeleri tanıttı. Milli Savunma Bakanlığı standında bulunan ASFAT, burada ulusal ve uluslararası önemli firmalarla anlaşmalara imza attı. ASFAT A.Ş. Genel Müdürü Esad Akgün'ün hazır bulunduğu törende, Karadağ Savunma Bakanlığı, Kanada'dan Vard, Hollanda'dan Damen, Ukrayna'dan UkrObronProm ve Airbus Defence ile uluslararası anlaşmalara imza atıldı.Törende konuşan Esad Akgün, atılan imzalarla kurumlar arasında çok güzel birliktelikler olacağını belirterek, hayata geçirilecek projelerin önemine değindi.

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da Milli Savunma Bakanlığı standına gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

(FOTOĞRAF)

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