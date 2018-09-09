İdil'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil-Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.
İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.
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