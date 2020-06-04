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İdlib'de 15'inci Türk-Rus ortak devriyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

İdlib'de, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı.

İdlib'de 15'inci Türk-Rus ortak devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

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