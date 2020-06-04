İdlib'de 15'inci Türk-Rus ortak devriyesi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "TR-RF Mutabakat\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde; \u0130dlib\u2019deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 15\u2019inci T\u00fcrk-Rus Birle\u015fik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kahreden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! K\u00f6pe\u011fi s\u00f6z dinlemedi diye...MHP\u2019li \u00d6zt\u00fcrk\u2019ten polise \u2019elektro\u015fok cihaz\u0131\u2019 teklifi