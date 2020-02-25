HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib'de TSK'nın desteklediği muhalifler rejim tankını kovaladı! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

İdlib'de TSK'nın desteklediği muhalifler rejim tankını kovaladı! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

İdlib'de Neyrab Köyü rejim güçleriyle çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolüne geçti. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken; TSK'nın desteklediği 15 tonluk zırhlı muharebe aracının, 45 tonluk rejim güçlerine ait tankı kovaladığı anlar sosyal medyada olay oldu.

İdlib'de TSK'nın desteklediği muhalifler rejim tankını kovaladı! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği muhaliflerin İdlib'de Esad rejimine ait bir tankı kovaladığı görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu. Pek çok hesaptan paylaşılan ve hızla yayılan video, TSK'nın envanterinde yer alan bir zırhlı muharebe aracının (ZMA), Suriye ordusuna ait bir tankı adeta kovaladığı anları gösteriyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar videoyu, "Bizim 15 tonluk zırhlı muharebe aracı ZMA-15; Boyuna, posuna, ateş gücüne, zırh kalınlığına, manevra kabiliyetine, 125 mm’lik kodum mu gömen topuna ve diğer ölümcül yetenek ve kabiliyetlerine rağmen... 45 tonluk T-72 tankını nasıl da kaçırtmış?" ifadeleriyle paylaşınca ZMA-15'in özellikleri de merak konusu oldu.

HIZLI HAREKET EDEBİLİYOR

ZMA-15, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sitesindeki ürün kataloğunda şu şekilde anlatılıyor:

ZMA-15; 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, amfibi, paletli zırhlı araçlara verilen genel addır. Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı şasesi ZMA-15 sınıfındaki bütün araçların baz araç versiyonudur. ZMA-15, paletli, 5 yol tekerlekli, hafif, düşük siluetli, çöl koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip zırhlı araçlardır. ZMA-15'lerin gövdesi baslistik alüminyum levhalardan, alüminyum kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Komutan, nişancı, sürücü ve personelin araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur.

SOVYETLER BİRLİĞİ TANKI

Suriye ordusunun kullandığı T-72 tankının üretimine 1970'lerin başında başlanan bir Sovyetler Birliği tankı olduğu ifade ediliyor. 45 ton olduğu belirtilen tankın uzunluğu 9.5 metre. Üzerinde 7,62 mm makineli tüfek monte edilen tankın maksimum 1350 litre yakıt aldığı ve hızının 75 kilometreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili flaş gelişmeEski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili flaş gelişme
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
İdlib tank rejim

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Yargıtay'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu kararı!

Yargıtay'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu kararı!

Malatya Valiliği Elazığ depremine ilişkin son durumu paylaştı

Valilik Elazığ depremine ilişkin son durumu paylaştı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili flaş gelişme

Esenyurt TEM'de zincirleme trafik kazası!

TEM'de zincirleme trafik kazası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.