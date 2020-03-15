İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı!

Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ait haber kanal\u0131 Zvezda TV\u2019deki habere g\u00f6re, T\u00fcrkiye ile Rusya aras\u0131nda 5 Mart'ta imzalanan \u0130dlib ate\u015fkesinde al\u0131nan kararlar kapsam\u0131nda, \u0130dlib yak\u0131n\u0131ndaki M4 karayolunda T\u00fcrk-Rus ortak devriyesi ba\u015flad\u0131.\n(DHA) window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKoronavir\u00fcs\u00fc \u00e7ok \u00f6nceden fark eden \u00c7inli doktordan kan donduran ger\u00e7ek: Halk\u0131 uyard\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in k\u0131nand\u0131mYeni do\u011fan bebe\u011fe koronavir\u00fcs te\u015fhisi! En gen\u00e7 vakaKoronavir\u00fcs karantinas\u0131na b\u00f6yle haz\u0131rland\u0131lar