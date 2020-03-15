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  4. İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı!

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı!

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait haber kanalı Zvezda TV’deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

(DHA)

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