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  4. İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2020 22:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile cep telefonunda görüşerek başsağlığı diledi. Soylu, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Sason ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Bağatur için ilçe merkezinde taziye çadırı kuruldu.

Taziyeye katılan yakınlarıyla cep telefonuyla görüşen Bakan Soylu, daha sonra şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile de konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAKTIR"

Bakan Soylu, taziye dileklerini ileterek, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Solyu'ya teşekkür eden baba Bağatur ise "vatan sağolsun" dedi.

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib

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