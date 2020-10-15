İdlib: Human Rights Watch Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı, Esad ve Putin'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı. Örgüt (HRW) bugün yayımladığı raporunda, iki ülkenin liderleri Beşar Esad ve Vladimir Putin'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. HRW'nin "İdlib'de Yaşamı Hedef Almak" adlı 167 sayfalık raporuna göre, Suriye ile müttefiki Rusya'nın, Nisan 2019-Mart 2020 dönemindeki saldırılarında en az 224 sivil hayatını kaybetti. Raporda bu dönemde 46 hava ve kara saldırısında sivillerin hedef alındığı ve bu sayının aynı dönemde sivillere yönelik toplam saldırıların sadece bir kısmı olduğunu belirtildi. HRW, "Saldırılar açıkça savaş suçuydu. İnsanlığa karşı suç kapsamına girebilirler" dedi ve sorumlulara yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Örgüt raporunu 100'den fazla tanık ile konuşarak ve saldırı bölgesinde ya da uydudan çekilmiş yüzlerce fotoğraf ve videoyu analiz ederek hazırladı. HRW, Mart 2020'de raporun araştırma safhası için Suriye'nin kuzeybatısına gitmek istediklerini ancak Türk yetkililerin izin vermediğini de açıkladı.