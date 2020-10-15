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İdlib: Human Rights Watch Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı, Esad ve Putin'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı

15.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı ve bu saldırıların insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini açıkladı. HRW, sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Esad ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e de yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

İdlib: Human Rights Watch Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı, Esad ve Putin'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı. Örgüt (HRW) bugün yayımladığı raporunda, iki ülkenin liderleri Beşar Esad ve Vladimir Putin'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

HRW'nin "İdlib'de Yaşamı Hedef Almak" adlı 167 sayfalık raporuna göre, Suriye ile müttefiki Rusya'nın, Nisan 2019-Mart 2020 dönemindeki saldırılarında en az 224 sivil hayatını kaybetti.

Raporda bu dönemde 46 hava ve kara saldırısında sivillerin hedef alındığı ve bu sayının aynı dönemde sivillere yönelik toplam saldırıların sadece bir kısmı olduğunu belirtildi.

HRW, "Saldırılar açıkça savaş suçuydu. İnsanlığa karşı suç kapsamına girebilirler" dedi ve sorumlulara yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Örgüt raporunu 100'den fazla tanık ile konuşarak ve saldırı bölgesinde ya da uydudan çekilmiş yüzlerce fotoğraf ve videoyu analiz ederek hazırladı.

HRW, Mart 2020'de raporun araştırma safhası için Suriye'nin kuzeybatısına gitmek istediklerini ancak Türk yetkililerin izin vermediğini de açıkladı.

Bu nedenle rapor için çoğu röportajın uzaktan telefon görüşmesi ya da mesajlaşma ile yapıldığı, Suriye'nin dışındaki kişilerle de az sayıda görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Suriye ordusuna bağlı askerler Halep ve Latakya'yı birbirine bağlayan M4 karayolundaki nöbet tutuyor (15 Mart 2020)

'Suriye ve Rusya'nın askeri stratejisinin bir parçası'

HRW Direktörü Kenneth Roth, Reuters'a yaptığı açıklamada, "(Suriye ve Rusya) İdlib'deki hastane, okul ve pazarları hedef aldı. Yanlışlıkla ya da terörist olarak adlandırılan kişileri vurmaya çalışırken değil, kasıtlı olarak" dedi.

Roth, bu saldırıların Suriye ve Rusya'nın "askeri stratejisinin bir parçası" olduğunu söyledi:

"Tekrar tekrar meydana gelen bu hukuka aykırı saldırılar, Suriye hükümetinin kontrolü yeniden sağlamasını kolaylaştırmak için altyapıyı yok etme ve halkı bölgeden uzaklaştırma askeri stratejisinin bir parçası."

Şam ve Moskova yönetimleri, sivillerin yaşadığı bölgeleri herhangi bir ayrım yapmadan bombaladıkları iddialarını reddediyor.
İdlib'deki bir ev dezenfekte ediliyor (26 Mart 2020)

HRW raporunda, sivillere yönelik saldırıların sotrumlusu olduklarını söylediği 10 Suriyeli ve Rus sivil ile askeri üst düzey yetkilinin ismini de veriyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu kişilere yaptırım uygulaması çağrısı yapıyor.

Bu kişiler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer alıyor.
İdlib vilayetinde 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu (Fotoğraf: 17 Mart 2020)

Roth, "Hukuka aykırı saldırıların bir sonucu olduğunu, rütbe ya da pozisyonuna bakılmaksızın ağır suç işleyenlerden hesap sorulacağını göstermek ve gelecekteki saldırıları önlemek için ortak uluslararası çaba gerekiyor" dedi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bulunuyor. Yaptırımların 5 daimi ve 10 geçici üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nden geçebilmesi için, en az 9 üye tarafından kabul edilmesi ve daimi üyeler tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'deki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.

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