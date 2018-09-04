HABER

İdlib'in vurulmasının ardından Çavuşoğlu ve Pompeo arasında telefon trafiği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynakları, görüşme talebinin Pompeo'dan geldiğini açıkladı. Görüşmenin, Rusya'nın İdlib'i vurmasının ardından yapılması dikkat çekti.

İdlib'in vurulmasının ardından Çavuşoğlu ve Pompeo arasında telefon trafiği!

Rusya'nın İdlib'i vurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Dışişleri kaynaklarından, görüşme talebinin Pompeo'dan geldiği beldirildi.

BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ

Pompeo ve Çavuşoğlu geçtiğimiz son 1 ay içerisinde toplamda 4 kez görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerden 3'ü telefonla 1'i ise Singapur'da yüz yüze gerçekleşti.

RUSYA İDLİB'E 20'YE YAKIN HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük suskunluğun ardından yeniden vurmaya başladığını dünyaya duyurmuştu. Yapılan açıkalamada; Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenlediği ve Hama ilinin kuzeyinin de vuruldu belirtilmişti.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kremlin ABD Başkanı Donald Trump'ın muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e taarruzda bulunmayın uyarısını reddederek bölgenin "terörist yuvası" olduğunu belirtmişti.


PARTNERİki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...İki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...
Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koyduKabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu
AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışmanAK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
yanlışsam düzeltin şimdi Rusya bizim şehitlerimizle andığımız muhalifleri vuruyor ve biz Rusya nın yanındayız. şimdi biz katil, terörist vs dediğimiz Esad ın yanındayız bu durumda. o zamanlar bizi kandırmışlar mı? şimdi mi kandırıyorlar. benim kafa basmıyor akıllı biri açıklasın lütfen.
Terörist kaynağı idlib yok edilmeli.Amerikanın orda ne kadar cihatçı ajanı vardır kimbilir
Rusya ya yanaşma yaparken, yine ABD nin ipine mi sarıldınız ?
Ne oldu amerika kendi g.tün yemedimi Rus jetlerine müdahale etmeye. Bizimkilere gaz verip fetöcülere rus uçağı vurdurttuğun gibi ,yine başımızı belaya sokup rusyayla aramızı açacaksın herifler kızıp s400 leri vermeyecek sen de istediğini elde etmiş olacaksın eh miii..
biraz da abd ye domalalım,rusyayla şimdilik bu kadar
Diğer Haberler
İstanbul trafiğini birbirine katan, 'Tek teker Buse' yakalandı!

İstanbul trafiğini birbirine katan, 'Tek teker Buse' yakalandı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu

Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yeni danışman

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer İYİ Parti'den istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.