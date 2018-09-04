İdlib'in vurulmasının ardından Çavuşoğlu ve Pompeo arasında telefon trafiği!

Rusya'nın İdlib'i vurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Dışişleri kaynaklarından, görüşme talebinin Pompeo'dan geldiği beldirildi.

BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ

Pompeo ve Çavuşoğlu geçtiğimiz son 1 ay içerisinde toplamda 4 kez görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerden 3'ü telefonla 1'i ise Singapur'da yüz yüze gerçekleşti.

RUSYA İDLİB'E 20'YE YAKIN HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük suskunluğun ardından yeniden vurmaya başladığını dünyaya duyurmuştu. Yapılan açıkalamada; Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenlediği ve Hama ilinin kuzeyinin de vuruldu belirtilmişti.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kremlin ABD Başkanı Donald Trump'ın muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e taarruzda bulunmayın uyarısını reddederek bölgenin "terörist yuvası" olduğunu belirtmişti.



