İdlib kırsalında bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2’si çocuk toplam 3 sivil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri, çocukların durumunun iyi, diğer yaralının durumunun ise kritik olduğunu söyledi. Aracın kime ait olduğunu bilinmezken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.



