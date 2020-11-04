HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib saldırısının bilançosu arttı

İdlib saldırısının bilançosu arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti. Günün ilerleyen saatlerinde vefat edenlerin sayısı artarak 8’e yükseldi.
Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Kafraya, Ariha, Nahliya kasabalarına topçu birlikleriyle saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarak 8’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Saldırının ardından bölgede bulunan evler yıkılırken, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel kaynaklar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
İstanbul'da 'riskli' ilan edilen mahalle sakinleri diken üstünde!İstanbul'da 'riskli' ilan edilen mahalle sakinleri diken üstünde!
Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey... Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey...
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda binada çıkan yangında aydınlatma direğinden kayarak kaçtı
Yangın sırasında evden böyle kaçtı! Korku dolu anlar
İstanbul Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinlerinden açıklama! 'Tedirginiz'
İstanbul'da 'riskli' ilan edilen mahalle sakinleri diken üstünde!
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
Depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü
Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü
Depremde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadığı zor anlar gözyaşlarıyla anlattı
Depremde 4 çocukla enkaz altında kaldı! Yaşadığı zor anlar gözyaşlarıyla anlattı
İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.