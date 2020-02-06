İdlib - Suriye ordusu Türk gözlem noktalarının da olduğu Serakib'i kuşattı

İdlib'de Suriye ordusunun Aralık ayından bu yana sürdürdüğü "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında Türkiye'nin Rusya'yla anlaşmalı olarak kurduğu 12 gözlem noktasından ikisinden sonra, bu kez de yine gözlem noktalarının bulunduğu Serakib kentini kuşattı Serakib, Şam için kritik önemdeki iki yolun, M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. M4, Halep'i Lazkiye'ye, M5 de yine Halep'i Başkent Şam'a bağlayan ana yol. Suriye ordusu geçen haftadan bu yana Serakib'e doğru ilerliyor. Türkiye, Şam'ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib'deki gözlem noktasını güçlendirmiş, aynı zamanda ilçenin çevresinde üç tane daha askeri oluşturmuştu. Bu takviye sırasında Şam'ın saldırısı sonucu yedisi asker 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Türkiye de askeri gözlem noktalarından Suriye ordusuna top atışlarıyla karşılık verdi ancak Suriye ordusu ilerleyişini sürdürdü. Dört bir taraftan kuşattığı Serakib'de şu an Türk ordusuna ait dört nokta bulunuyor. İlçenin yaklaşık 15 kilometre batısında İdlib şehir merkezi var.

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları Soçi Mutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti. Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatıldı. Suriye ordusunun Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib merkezine doğru ilerlemesi sonrası, Türk ordusu, Rus ve Suriye askerlerinin de bulunduğu, YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ı kısıtlı da olsa top ateşiyle hedef alıyor. Ankara'dan birbiriyle çelişen açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü TBMM'de düzenlediği AKP grup toplantısında Şam'a tepki gösterirken, Şam'ın arkasında da Rusya'nın olduğunu söyledi. Rusya'yı Soçi mutabakatına uymamakla suçladı: "Şayet taraflardan biri uymayacaksa ve bunun bir müeyyidesi olmayacaksa bu mutabakatlar niçin yapılıyor? Biz Suriye'de rejimin, Rusya olmadan havada, İran olmadan karada tek bir çakıl taşını dahi yerinden oynatacak gücünün bulunmadığını bilmiyor muyuz? Aynı şekilde Fırat'ın doğusunda bölücü terör örgütünün Amerika'nın desteği ve Rusya'nın müsamahası olmadan varlık gösteremeyeceğini bilmiyor muyuz?"