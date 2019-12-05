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İdlib'de şiddetli yağış sonucu kampları su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:14 | Son Güncelleme

İdlib'de şiddetli yağış sonucu kampları su bastı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde etkili olan şiddetli sağanak sonucu, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplar sular altında kaldı.

Suriye'nin Türkiye sınır hattında bugün başlayan ve sele yol açan sağanak nedeniyle Sermeda ilçesi yakınlarındaki Diya 1, Diya 2, Fukay, Sarot ve Şam sığınmacı kamplarında yaşayan yüzlerce ailenin çadırını su bastı.

Selden sonra sivillerin çadırlardaki eşyaları tahliye etmeye çalıştığı görüntüler, AA kamerasına yansıdı.

Fukay Çadır Kampı Müdürü İbrahim Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan yağmurların, çadır kentte diz boyunu aşan su baskınına neden olduğunu söyledi.

- "Çadırda hasta, yaşlı ve kadınlar yaşıyor"

Kamp sakini Fehid Casim de kışın ilk yağmurunda çadırların yaklaşık yarım metre suyun altında kaldığını, kampa ulaşım sağlanan 3 yolun da sel nedeniyle kapandığını vurguladı.

Casim, "Durumumuz çok kütü, çadırda hasta, yaşlı ve kadınlar yaşıyor." diyerek, sivil toplum kuruluşlarına acil yardım çağrısında bulundu.

- 62 bin sivil göç etmek zorunda kalmıştı

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli terörist grupların son bir aydır şiddetlenen saldırılarında, bir sığınmacı kampı, çok sayıda okul ve hastane gibi yaşam merkezlerinin hedef alınması sonucu 62 bin sivil göç etmek zorunda kalmıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle Esed rejiminin ve destekçisi İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rusya'nın saldırıları yüzünden yüz binlerce sivil, nispeten daha güvenli Suriye-Türkiye sınır hattında kurulan kamplara göç etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çadır kent İdlib yağmur

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