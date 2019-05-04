"İdlib'de varil bombası kullanımında ölümcül bir artış gördük"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne son 15 ayın en yoğun varil bombasının atıldığını, sivil kayıplar ve insani durumdan derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, son bir haftada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenledikleri yoğun saldırılar siviller üzerinde yıkıcı etkiler oluşturmaya devam ediyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Suriye Krizi Bölge Temsilciliği Sözcüsü David Swanson, AA muhabirine İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Hama ve İdlib'in güneyinde tırmanışa geçen şiddetin pek çok sivilin yerinden edilmesini tetiklediğine dikkati çeken Swanson, "BM, gerginliği azaltma bölgesi veya yakını da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeybatısında tırmanışa geçen şiddetten endişe duyuyor." dedi.

- "Bu silahların kullanılması tiksindirici"

Sözcü Swanson, "Geçen birkaç gün boyunca, hava saldırıları, bombardıman ve artan yoğunlukla düşen varil bombalarında ölümcül bir artış gördük. Bu, geçen eylül ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmesinden bu yana en ağır savaş. Son günlerde rapor edilen varil bombası kullanımı da ayrıca son 15 ayın en yoğun olanı." ifadesini kullandı.