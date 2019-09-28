İdlib'de yeni eğitim yılı göç ve saldırıların gölgesinde başladı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarına maruz kalan İdlib kentinde yeni eğitim öğretim yılı gecikmeli olarak başladı.

İdlib'deki bazı okullar, bölgeye göç eden aileler tarafından barınma merkezi olarak kullanılması ve öğrenci sayısının artması nedeniyle 21 Eylül'de açılamamıştı.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde, saldırılardan zarar görmeyen ve yenilenen okullar ile kamplardaki eğitim merkezlerinde yüz binlerce öğrenci, rejim güçlerinin bölgeye sızma ve saldırıları gölgesinde ders başı yaptı.

İdlib'deki eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Muhammed Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmenlerle yeni döneme başladıklarını söyledi.

Hüseyin, rejim ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonucu İdlib'in güney kesiminde rejimin ele geçirdiği bölgelerde 100 binden fazla çocuğun aileleriyle göç ettiğini dile getirdi.

Sınır hattındaki okullarda öğrencilerin sayısının orantısız şekilde arttığını aktaran Hüseyin, "Bu sorunu gidermek için sabah ve öğleden sonra eğitim, gönüllü öğretmenler ve çadırlarda kurulacak sınıflara başvuracağız." dedi.