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İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu Suriye'nin İdlip kentine, güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için beton blok sevkiyatı devam ediyor.

İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu Suriye'nin İdlip kentine, güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için beton blok sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib’e gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

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İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

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