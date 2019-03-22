İdlib’e hava saldırısı: 10 ölü

Suriye’nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.Suriye’nin İdlib kentinin Kafarya bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
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Suriye’nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Suriye’nin İdlib kentinin Kafarya bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
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