Suheyib, "Genetik hastalığım yüzünden el ve ayak parmaklarım yapışık durumda. Kirpiklerim döküldü. Eskiden yürüyebiliyordum. Suriye'de tedavi olanakları yok. Sağlık merkezleri ve hastanelere düzenlen saldırılar yüzünden tedavi imkanı ortadan kalktı. Yurt dışında tedaviye ihtiyacım var. Tabii ki Türkiye'de tedavi olmak isterim." dedi.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda iki kız kardeşini kaybeden Suheyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda yaşadığı korku nedeniyle hastalığının diz kapaklarını etkilediğini ve yürüyemediğini söyledi.

Gelişim geriliği de yaşayan Suheyib ve Hişam, yaşıtlarına göre oldukça küçük görünüyor.

Genetik cilt rahatsızlığı yüzünden el ve ayak parmakları yapışık olan kuzenler, ameliyat edilerek parmaklarının açılacağı günü bekliyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler geçiren ve tedavileri yapılamayan 17 yaşındaki Suheyib ve 18 yaşındaki kuzeni Hişam, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa" ile mücadele ediyor.

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/ADHAM KAKO - Suriye'nin İdlib ilinde, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığına yakalanan Suheyib Salih ve kuzeni Hişam Salih, tedavi için uzanacak yardım elini bekliyor.

Kuzeni Hişam'ın da aynı sağlık sorunlarını yaşadığına dikkati çeken Suheyip, şöyle devam etti:

"Onunla tek farkımız, onun yürüyor olması. Hişam ile aynı tedaviye muhtacız. El ve kollarımızın ameliyat edilmesi gerekiyor. Eskisi gibi sağlıklı olmak istiyoruz."

- "Bize yardım etsinler"

Baba Ebu Suheyib de "Suriye'de bu hastalığın tedavisi yok. Hastalığın tedavisi sadece yurt dışında. Oğlumun tedavisinin yapılarak bu hastalıktan kurtulmasını istiyorum." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaşta pek çok sağlık merkezinin hedef alınmasının hastaların tedavi süreçlerinin olumsuz etkilediğini vurgulayan Ebu Suheyib, hayırseverlere seslenerek "Bu hastalıktan kurtulmak için bize yardım etsinler." ifadesini kullandı.

